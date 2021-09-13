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"السيسى" يهنئ رئيس جواتيمالا بذكرى الاستقلال

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:47 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الرئيس اليخاندرو أداوردو جياماتى رئيس جمهورية جواتيمالا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد سيادته عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جواتيمالا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق منفصل، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء وفيق طولان، للتعزية فى وفاة الأستاذ الدكتور أحمد سمير الملا، كما أوفد الرئيس السيسى، العميد عصام نبيل للتعزية فى وفاة والدة النائبة أمال إبراهيم عبد الحميد.

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رئيس جواتيمالا بذكرى الاستقلال السيسي

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