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تدريبات بدنية وتقسيمة للاعبي الأهلي الغير المشاركين في مباراة بتروجت الودية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:57 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

 

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين لن يشاركوا في مباراة بتروجت الودية التي تقام اليوم، تدريبات بدنية وتقسيمة قوية عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش.

 

استبعاد أفشة وشريف وديانج من مباراة بتروجت

 

وشارك في المران كل من: محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأليو ديانج وميكيسوني وكريم نيدفيد وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول ومحمد عبد المنعم.

 

راحة لـ"بانون"

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على منح بدر بانون لاعب الفريق راحة اليوم بعد عودته إلى القاهرة وظهوره في ملعب التتش.

 

فيما خاض ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

 

ويلتقي الأهلي مع بتروجت في الخامسة مساء اليوم، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمباراة السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش والمقرر إقامتها يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

 

وكان موسيماني قد أعلن تشكيل الأهلي لمباراة بتروجت وضم كلا من:

 

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

خط الوسط: محمود متولي وعمار حمدي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حسام حسن.

 

ويستعد الأهلي للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي، على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.‏

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