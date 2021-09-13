الوفد: تنظيم معسكر للشباب احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب، أن اللجنة العامة للشباب بالحزب سوف تقوم بتنظيم معسكر للشباب مطلع الشهر المقبل بالعين السخنة تزامنًا مع احتفالات الدولة والحزب بعيد نصر أكتوبر العظيم.



وأشار "أبو شقة" إلى أن المعسكر سوف يقام على مدار ثلاثة أيام، وأنه سوف يتضمن العديد من المحاضرات السياسية والفعاليات تنتهي باحتفالية كبرى تقام بمقر الحزب يوم السادس من أكتوبر.



وكلف رئيس الوفد رؤساء اللجان العامة بإعداد تصور لاحتفالات في المحافظات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا جميعا، وانتهى الاجتماع بموافقة الجميع على قرارات الهيئة العليا.



وكانت قد وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، بالإجماع على تعيين 6 أعضاء جدد بالهيئة العليا لحزب الوفد.



كما وافق أعضاء الهيئة العليا على تكليف الدكتور محمد خليفة سكرتير عام الوفد بالغربية بالقيام بأعمال رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية لمدة عام.

