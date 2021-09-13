حفل الدير جيست.. يوسف الشريف يوجه الشكر لـ إنجي علاء: ليها في الجائزة دي زيي بالظبط

وجه الفنان يوسف الشريف، الشكر لزوجته المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، عند تسلمه جائزة دير جيست للتميز عن دوره في مسلسل "كوفيد٢٥".

وقال خلال تكريمه: "هي ليها في الجائزة دي زيي بالظبط لأن هي اللي مألفة المسلسل".

كما أنه شكر المخرج أحمد نادر جلال وكرو وكاست العمل على مجهودهم في المسلسل وأهدى الجائزة للراحلين النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كوفيد٢٥"، تأليف وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج "سينرجي".