رفع 200 إشغال في حملة مكبرة بكفر الشيخ

قام المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، منها شارع سعد وميدان المحطة وعبده زعلوك الميدان الإبراهيمي ومازالت الحملة مستمرة على أوقات متفرقة من اليوم.



وأسفرت الحملة عن رفع 200 اشغال، و100 مضبوطات متنوعة، وتحرير 25 محضر تحرير أشغال، وإزالة 80 إعلان مخالف، وضبط 50 مخالفة نقل بطئ.



و أكد عبد الستار، أن ذلك يأتي لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات، بما يسهم فى غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضاري للشارع الدسوقى، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون، كما تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.



