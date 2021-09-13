Advertisements

وزير قطاع الأعمال يتفقد محلج الفيوم المطور وموقع معصرة زيت بذرة القطن

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

خلال زيارته لمحافظة الفيوم، تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، محلج الفيوم المطور التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك موقع إنشاء معصرة زيت بذرة القطن بالمحلج، بحضور الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم.

وأكد الوزير  أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج تتضمن إنشاء (7) محالج جديدة من ضمنها محلج الفيوم المطور ، فيما يجري حاليا الانتهاء من ثلاثة محالج فى الوجه البحرى (الزقازيق ، كفر الزيات ، كفر الدوار) والتى من المقرر افتتاحها قبل نهاية 2021 ، بالإضافة إلى ثلاثة محالج جديدة أخرى سوف تنشأ فى العام المقبل 2022 .

 واوضح أنه بهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى، فقد تم إنشاء وتأسيس شركة للمعاصر بالتعاون مع القطاع الخاص لعصر بذور القطن الناتجة من الحليج، نظرا للإجراءات التى قررتها وزارة الزراعة فيما يخص البذرة الناتجة من حليج الأقطان فى المحالج الجديدة والتى اشترطت فيها عصر بذرة القطن التجارى داخل المحلج وعدم السماح ببيعها فى صورتها الكاملة، أما البذرة التقاوى فيتم نقلها إلى الإدارة العامة للمعاصر بوزارة الزراعة فى صورتها الكاملة بعد تبخيرها بالأقراص .

وأضاف "توفيق" أن شركة المعاصر ستقوم باستئجار اماكن داخل المحالج الجديدة بمساحة حوالى 1000 م2 داخل كل محلج لإنشاء وحدة لعصير ومعالجة بذرة القطن الناتجة من الحليج وتشغيلها لتوفيق أوضاع المحالج الجديدة مع وزارة الزراعة وإستصلاح الآراضى .

وتابع الوزير أن هذه المعاصر سوف تساعد في الحفاظ على بذور القطن من التداول مما يحافظ على السلالات الخاصة بأصناف القطن المصرى، وإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذى يستخدم كأعلاف للماشية، فضلا عن الاستغناء عن تبخير بذور القطن سواء كيماوى أو حرارى حيث لن تخرج بدور القطن من المحلج إلى فى الصورة النهائية للمنتج سواء (زيت أو كسب).

أخبار تهمك

بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"الجاسوس" يثير قلق إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

منذ 43 دقيقة

موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت الودية

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعرف على ملامح تشكيل بيراميدز تحت قيادة إيهاب جلال

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:22 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

05:09 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

03:41 م

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

04:00 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements