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عبد اللهيان يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:09 م
عبد الله اللهيان
عبد الله اللهيان
وكالات



تلقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اتصالا من نظيره البريطاني دومنيك راب، الذي أعرب عن أمله بـ"تعزيز العلاقات والتعاملات بين البلدين على أساس التفاهم المتبادل".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عبد اللهيان أعرب عن أسفه حيال "السياسات الخاطئة التي اتخذتها واشنطن وبعض الدول الغربية تجاه أفغانستان"، معتبرا أن "الامن والاستقرار في هذا البلد يبقى رهن تشكيل حكومة شاملة بمشاركة كافة الأفرقاء ومن خلال الانفتاح على الحوار والابتعاد عن العنف ومكافحة الإرهاب بطريقة عملية مع الانتباه إلى مصالح الشعب الأفغاني".

وأشار عبد اللهيان إلى "استضافة إيران لأكثر من 4 ملايين لاجئ"، مطالبا الدول والمنظمات الدولية بالعمل بالتزاماتها تجاه أزمة اللاجئين، معربا عن استعداد طهران لتسهيل إيصال المساعدات إلى أفغانستان.

وردا على على مطالبة راب بعودة إيران إلى المفاوضات النووية، شدد عبد اللهيان على "ضرورة رفع كافة العقوبات المفروضة على إيران"، مذكرا أن "الحكومة الجديدة تعمل مشاوراتها الداخلية حول كيفية استئناف المفاوضات".

وأكد أن "إيران ترحب بالمفاوضات شرط أن تنتهي إلى نتائج ملموسة وتضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه"، مشيرا إلى "ضرورة اتخاذ بريطانيا خطوات نحو بناء الثقة لحل بعض المشكلات العالقة بين البلدين".

وقالت الخارجية الإيرانية إن "راب شدد على التزام بلاده العملي بدفع مطالبات إيران".

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عبد الله اللهيان

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