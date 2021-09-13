ربيع ياسين يعلن تشكيل بتروجت أمام الأهلي

أعلن ربيع ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي الودية التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





"بتروجيت يُجهز الأهلي لمواجهة السوبر المصري"





وجاء تشكيل بتروجت

حراسة المرمي: أبو النجا.

خط الدفاع: هادي رياض- خالد عبدالرازق- مصطفى معوض- سامح إبراهيم.

الوسط:محمود منصور-محمد علي-إسلام حسين-إسلام كانو.

وفي الهجوم عبدالرحمن السكران-إسلام هشام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

خط الوسط: محمود متولي وعمار حمدي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويخوض الأهلي المباراة الودية في إطار استعدادات الفريق لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المصري.