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انطلاق الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقنا 

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:19 م
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن إنطلاق الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة اليوم الاثنين،وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود إسترداد أراضى الدولة وحفظ حقوقها ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة  والبناء المخالف.


ومن جانبه أوضح محافظ قنا  أن الموجة ١٨ نجحت فى يومها الأول فى إزالة ١٦ حالة تعدى منها ١٤ حالة تعدى بالمبانى على مساحة  ٢٣٥٢ متر وحالة تعدى بالزراعة على مساحة ٦ أفدنة بمركز نقادة، وحالة تعدى بالمبانى على مساحة ١٠٥٠ متر  بمركز أبوتشت، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد بهدف متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات تظهر أمام حملات تنفيذ الإزالات.


وأضاف الداودى أن الموجة ١٨ تستهدف  إزالة ٢٧٩ حالة تعدى علي مستوي محافظة قنا بالمبانى على مساحة ٦٤ الف و٤٥٥ م، و٧٨ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ٢٥٩ فدان و٦ قراريط وذلك على ثلاث مراحل متتالية ؛  المرحلة الأولى من ١٣ سبتمبر الجارى  إلى ٣ أكتوبر المقبل، والمرحلة الثانية من ١١ إلى ٢٩ أكتوبر المقبل، والمرحلة الثالثة من ٦ إلى ٢٦ نوفمبر القادم. 


وشدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة التعديات التى يتم إزالتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن عدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها كما وجه بإستمرار رصد التعديات الجديدة وإزالتها فى بشكل فورى للحفاظ على أراضى الدولة حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية الإستفادة بتلك الأراضى في إقامة مشاريع مستقبلية سواء كانت زراعية أو خدمية، مناشدا المواطنين بعدم استغلال أراضى الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق.


يُذكر أن محافظة قنا نجحت فى إزالة ١٣٠٪؜ من إجمالى التعديات على أراضى طرح النهر التى كانت تستهدفها الموجة ١٧ حيث تم إزالة ٢٢٣ حالة تعدى بينما كانت التعديات المستهدف إزالتها ١٧٢ حالة.

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قنا تعديات اراضي الدوله

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