عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا





كشف مصدر مطلع بلجنة التظلمات، أن اللجنة تتجه لتخفيف العقوبة التي وقعت على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتى وصلت إلى 8 أشهر إيقافًا.





تقليص عقوبة شيكابالا

وأكد المصدر، أن هذه العقوبة تضر نادي الزمالك أكثر من اللاعب، حيث يسدد النادي للاعب مبالغ كبيرة ومن الصعب إيقافه هذه المدة ما يعنى غيابه عن كل مباريات الموسم المقبل تقريبًا.





وأشار المصدر، أن اللجنة استقرت على تخفيف عقوبة شيكابالا على أن تعلن اللجنة العقوبة الجديدة بعد التخفيف عقب اجتماعها الأسبوع الجاري.





وأوضح المصدر، أن اللجنة خفضت العقوبة من 8 أشهر إلى 3 أشهر فقط، مع تقليص الغرامة المالية إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف، ومن المقرر أن تعلن اللجنة قرار التخفيف خلال اجتماعها الأسبوع الجاري.



