Advertisements

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:22 م
شيكابالا
شيكابالا
محمد الدمتناوي

كشف مصدر مطلع بلجنة التظلمات، أن اللجنة تتجه لتخفيف العقوبة التي وقعت على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتى وصلت إلى 8 أشهر إيقافًا.

تقليص عقوبة شيكابالا
وأكد المصدر، أن هذه العقوبة تضر نادي الزمالك أكثر من اللاعب، حيث يسدد النادي للاعب مبالغ كبيرة ومن الصعب إيقافه هذه المدة ما يعنى غيابه عن كل مباريات الموسم المقبل تقريبًا.

وأشار المصدر، أن اللجنة استقرت على تخفيف عقوبة شيكابالا على أن تعلن اللجنة العقوبة الجديدة بعد التخفيف عقب اجتماعها الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر، أن اللجنة خفضت العقوبة من 8 أشهر إلى 3 أشهر فقط، مع تقليص الغرامة المالية إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف، ومن المقرر أن تعلن اللجنة قرار التخفيف خلال اجتماعها الأسبوع الجاري.

الكلمات المفتاحية

عقوبة شيكابالا شيكابالا تقليص عقوبة شيكابالا الزمالك اخابر الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بالأسماء.. مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 16 ساعة

"الجاسوس" يثير قلق إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت الودية

منذ ساعة و نصف

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

منذ 39 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعرف على ملامح تشكيل بيراميدز تحت قيادة إيهاب جلال

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ أقل من نصف ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مجاهد: عقوبة إيقاف شيكابالا ليس لي يد فيها.. ويمكنه التظلم

تصريح مثير من مدرب الزمالك السابق عن عقوبة شيكابالا

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

ميدو: اتحاد الكرة يخفف عقوبة شيكابالا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:22 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

05:09 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

03:41 م

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

04:00 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements