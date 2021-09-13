تحسن الأحوال الجوية وأمطار بعدة مناطق.. تعرف على حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.



وقالت الهيئة، في بيانها اليومي بشأن حالة الطقس، إن درجات الحرارة سنتخفض بقيم تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات، على جميع الأنحاء، مما يؤدي إلى الشعور بتحسن في الأحوال الجوية.



وعن طقس غد الثلاثاء، قالت الهيئة: "يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء".



وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.



وتتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، ومطروح)، تمتد بعد فتة الظهيرة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا (البحيرة، وكفر الشيخ) على فترات متقطعة.



أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وحتى يوم الأحد 19 سبتمبر 2021، أوشحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.



واعتبارا من يوم الأربعاء، تتحسن الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات مئوية.



وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.



كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.



وتكون حالة الطقس على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، على النحو التالي:



يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، ومطروح)، تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا (البحيرة، وكفر الشيخ)، على فترات متقطعة.



يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والعريش) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متقطعة.