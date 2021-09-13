سر تواجد ضياء السيد في ملعب التتش بالجزيرة

حرص ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على التواجد داخل ملعب التتش بالجزيرة، لمتابعة مباراة الأهلي ضد بتروجيت وديًا.





"سر تواجد ضياء السيد في التتش"





ويأتي تواجد ضياء السيد في المباراة، من أجل متابعة مستويات بعض اللاعبين، قبل أن يُقدم تقرير شامل إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للفراعنة.





"كيروش مدير فني للمنتخب الوطني"





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، أسند مهمة تدريب المنتخب الوطني إلى كيروش ويعاونه ضياء السيد، بعدما تمت إقالة حسام البدري من منصبه بسبب تراجع المستوى الفني.





ومن المنتظر وصول كيروش إلى القاهرة مساء بعد غدٍ الأربعاء، للإعلان عن توليه المسئولية الفنية بصورة رسمية والكشف عن جهازه المعاون بالكامل في مؤتمر صحفي.





ويلتقي الأهلي نظيره بتروجيت حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة وديًا، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس السوبر المصري.



