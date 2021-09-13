وحدات للمواطنين ومشروعات خدمية.. "الإسكان" تواصل إعمار مدينة العبور الجديدة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعمار المدن الجديدة، التي تعد بمثابة متنفس جديد للمدن والمحافظات المختلفة، إذ تساهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير المسكن الآمن والملائم لعدد كبير من المصريين، بما يحقق أحد أهم أهداف التنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.



وتقوم وزارة الإسكان بالتخطيط الدقيق لإقامة تلك المدن، على أحدث الطرازات العالمية، ومن ثم تقوم بإقامة عدد من المشروعات السكنية، وأخرى خدمية، وجميعها يستهدف توفير الحياة الكريمة للمصريين الراغبين في الانتقال والعيش بتلك المجتمعات العمرانية الجديدة.



ومن بين المدن الجديدة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا، مدينة العبور الجديدة، التي تضم وحدات سكنية، ومشروعات خدمية متعددة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تحركات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعمار مدينة العبور الجديدة:



مشروعات سكنية:



- تنفيذ 58452 ألف وحدة سكنية ما بين (سكن لكل المصريين " منخفض الدخل" - إسكان اجتماعي ذي طابع حديث - سكن مصر - سكن بديل للعشوائيات "غير الآمنة") ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة.



- تنفيذ 50004 وحدات سكنية بسكن لكل المصريين "منخفض الدخل" بمناطق الـ2600 فدان والحيين الـ13، والـ14.



- تنفيذ 1872 وحدة إسكان اجتماعي "ذي طابع حديث"، وتم وجارٍ تنفيذ 3120 وحدة بسكن مصر، و3456 وحدة بسكن بديل العشوائيات.





مشروعات خدمية:



تبلغ خطة العام المالي بمدينة العبور الجديدة 964.9 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والكهرباء والخدمات والزراعة وتجهيزات الإدارة العامة.



- إقامة 8 مدارس متنوعة ما بين تعليم أساسي وثانوي وتجريبي.



- تنفيذ 5 حضانات، و14 سوقا تجارية، و4 مراكز طبية، ومبنى شرطة ومطافئ، ومركز شباب، و5 ملاعب خماسية) بالمناطق المختلفة بالمدينة، وخصوصا المناطق الحديثة.





مشروعات المرافق بالحيين 13، و14:



- جارٍ تنفيذ أعمال المياه والصرف والري بنسبة إنجاز 25%.



- جارٍ البدء في تنفيذ شبكات الكهرباء.



- طرح أعمال الطرق.



- جارٍ البدء في تنفيذ أعمال الغاز.



- توقيع بروتوكول مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ أعمال التليفونات، وتم تصميم الشبكة، وسيتم العمل فور الانتهاء من أعمال المرافق.



- تنفيذ خزان مياه استراتيجي بسعة 10 آلاف متر مكعب، وسيتم تنفيذ خط قطر 1000 مم من الخزان وحتى الحي الـ14 لتغذية عمارات الإسكان الاجتماعي ومنطقة عمارات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة بطول 7 كيلومترات، حيث تم الانتهاء من أعمال التصميمات وتم إسناد الأعمال وجارٍ البدء في التنفيذ.



أعمال المرافق بمنطقة 2600 فدان:



- جار الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بأحياء الحرية والمجد والكرامة بنسبة تنفيذ 99%.



- جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بسكن مصر بنسبة إنجاز 65%



- جارٍ تنفيذ مرافق أراضي الإسكان الاجتماعي ومنطقة 212 عمارة وبيت الوطن، ومناطق الأكثر تميزا (1، 2،3، 4، 5، 6).



مشروعات الطرق الرئيسية:



- تم وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي أطوال يبلغ نحو 53.4 كيلومتر، وبنسب تنفيذ متقدمة لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.