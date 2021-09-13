بحضور مشاهير الفن والسياسة.. بلال شقيق ياسمين صبري يحتفل بزفافه أكتوبر المقبل

يستعد رجل الأعمال الشاب بلال صبري، شقيق النجمة ياسمين صبري، للاحتفال بزفافه يوم 15 أكتوبر المقبل، فى حفل ضخم يقام على ضفاف النيل بحضور مشاهير الفن والسياسة، على عروسته الأردنية أريج، والتى تنتمى إلى نسب العائلة الهاشمية بالمملكة.

وقال الدكتور أشرف صبرى، والد الفنانة ياسمين صبرى، معلنا موعد زفاف نجله بلال صبرى، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "فرح ابني الوحيد بلال صبري الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبري وياسمين صبري، وسيكون بحضور أخواته وأزواجهم والعائلة والأصدقاء وذلك يوم 15 أکتوبر، متمنيا لهم السعادة والهناء في حياتهم مع عروسة ابني الجميلة أريج سليلة العائلات الراقية الكريمة ..ألف مبروك لبلال وأریج".

جدير بالذكر أن بلال صبري، تخرج من إحدى الجامعات الأمريكية، ويدير باسمه إحدى الشركات في نيويورك.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف على إحدى المراكب النيلية بالقاهرة، والتى تتسع لأكثر من 200 فرد، بحضور ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة وشقيقتها نرمين صبري وزوجها طبيب الأطفال، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة والمحافظين والوزراء.

واحتفل بلال صبري، الأيام الماضية بعقد قرانه فى الأردن بحضور عدد قليل من أسرته، وقرر أن يقام حفل زفاف ضخم بالقاهرة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن أريج، حاصلة على دكتوراه في البنوك الرقمية الجديدة من ايرلندا، وتعرفت على بلال صبري الذي كان في زيارة عمل لايرلندا هناك، وانجذبا لبعضهما.