Advertisements

وجوه" خالد الصاوي عرض خاص في "الإسكندرية السينمائي"

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
"

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط المزمع انعقاده في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري عن إطلاق كتاب تكريم الفنان خالد الصاوي ويحمل اسم "خالد الصاوي.. وجوه وهوامش" تأليف الناقدة ناهد صلاح، ويتناول سردًا تحليليًا لسيرة الفنان الذي يكشف فيه عن جذوره العائلية والاجتماعية وكيف شكلت عائلته الراسخة في النضال الوطني من الإسكندرية إلى الصعيد إلى حي الظاهر ووسط البلد ومصر الجديدة تكوينه الفني، هذا الملمح البارز في تاريخه الإنساني صنع منه فنانًا على أكثر من مستوى، كاتبًا، شاعرًا، مخرجًا، وحتى موسيقيًا، وممثلًا يتأثر بواقعه، ويؤدي أدواره وهو يدرك الحد الفاصل بين الشخصية الفنية وشخصيته الحقيقية.




ويرسم الكتاب بورتريهًا لشخصية خالد الصاوي الإنسان والفنان، كما يحتوي على الكثير من التفاصيل والمعلومات عنه وعلى خلفية مشواره الفني، سواء في
المسرح ومشروعه المتميز على خشبته، أو التليفزيون الذي أضاف له خبرة ضرورية، أو السينما وفضاءها الرحب وأدوارها المتنوعة التي حققت له نقلة نوعية، وذلك من خلال حوار مطول يتسم بالجرأة الشديدة من جانب الصاوي، ويكشف جوانب خفية في حياته، وإبراز بعضًا من أعماله التي بلغت ما يقرب من 90 عملًا، حصل عنها على جوائز عدة، إلى جانب شهادات من نقاد ومخرجين عمل معهم الصاوي، مثل المخرج السوري أنور القوادري، المخرج والسيناريست عماد البهات، المخرج محمود كامل، الناقد السوداني خالد علي، بخلاف مقتطفات نقدية عنه كتبها كمال رمزي، أمير العمري، والأردني رسمي محاسنة.




بينما قالت مؤلفة الكتاب إنها اكتشفت في الكتاب أكثر من خالد وأكثر من قصة، غنية بمعطيات ووقائع تكشف أن حياته يستحيل حكيها في سردية واحدة، ويصعب تجاهل الهوامش فيها، نظرا لأنه شغوف بالهوامش؛ منها ما يُحدد زاويته لرؤية الجوف وتشعبه، ومنها يلتقط الوجوه التي تعينه سواء في مشروعه التمثيلي أو اشتباكاته مع الحياة.

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

"الجاسوس" يثير قلق إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 16 ساعة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ نصف ساعة

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت الودية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ملامح تشكيل بيراميدز تحت قيادة إيهاب جلال

منذ ساعة و 19 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:22 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

05:09 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

03:41 م

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

04:00 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements