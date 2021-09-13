بإطلالة هادئة.. درة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة التونسية درة زروق، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور لها من أحدث جلسة تصوير في دبي.



وظهرت درة مرتدية بلوزة بيضاء وجيبة سوداء، ونالت الصور على إعجاب المتابعين.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة درة زروق حكاية" غالية " من بطولة دره، مراد مكرم، فيراس سعيد، احمد حلاوه، فرح يوسف، هاجر الشرنوبي إخراج شيرين عادل إنتاج سیلیميديا.. ( تأليف أحمد فرغلي... أحمد حسني مدير التصوير احمد زیتون مهندس ديكور تامر إسماعيل ستايلست سعید رمزي كوافير هيثم دهب ماكير صلصه مدير انتاج مصطفي نعيم منتج فني تامر فتحي - احمد فرغلي".





درة شاركت في فيلم "الكاهن" المنتظر عرض في دور العرض السنيمائي وهو من بطولة درة، جمال سليم، فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، محمود حميدة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير.