بصورة من الكواليس.. حمادة هلال يستعيد ذكريات "حلم العمر"

نشر الفنان حمادة هلال، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له من كواليس فيلم "حلم العمر" الذي عرض سنة 2008.



وظهر حمادة هلال من كواليس الفيلم برفقة المصارع الذي كان معه في آخر مشهد وعلق قائلا:"حلم العمر"



يذكر أن الفنان حمادة هلال طرح مؤخرا أغنية "أم أحمد" وهي من تأليف أحمد مرزوق وألحان محمد قماح وإخراج أحمد أشرف.



فيلم حلم العمر من بطولة حمادة هلال، دينا فؤاد، هالة فاخر، رامي وحيد، منة عرفة، توفيق عبد الحميد، عزت ابو عوف،من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج، وائل إحسان