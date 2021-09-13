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حسين زين يلتقي المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن

استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور عمرو الليثي المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية، وأحمد مرتضى المسؤول الإداري بالاتحاد.

وأكد «زين» التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد، والتطلع لمزيد من هذا التعاون بإنتاج مشترك، يعزز من تحقيق الأهداف المشتركة، وبما يحقق مصلحه الجانبان.

ومن جانبه لفت عمرو الليثي إلى أهمية تفعيل التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، التي تذخر بالخبرات الإعلامية الكبيرة، وبما لديها من كنوز فنية تراثية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية للإعلاميين، لثقل مهاراتهم وخبراتهم، وذلك  بالتعاون مع الاتحاد والوطنية للإعلام.

واتفق الجانبان على إبرام بروتوكولات تعاون لإنتاج مسلسلات إذاعية وتليفزيونية، اجتماعية وتاريخية وإسلامية، تسهم في تنمية الوعي، وترسخ للقيم والعادات والتقاليد الأصيلة، تعزيز نشر القيم الوسطية السمحة للدين الإسلامي.

كما ناقش الجانبان عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون، لإنتاج وتبادل البرامج الإذاعية مع الدول الأعضاء، خاصة إذاعات القرأن الكريم، والتي تُسهم بقوة في تجديد الخطاب الديني، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلامي الحنيف.

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