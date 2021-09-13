يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نظيره استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.





تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.





وضم تشكيل الهلال السعودي:





عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماريجا، بيريرا، بافتيمبي جوميز









بينما جاء تشكيل استقلال طهران كالتالي:





سيد حسين حسيني، أراش أغازي، سيافاش يزداني، محمد حسين مرادماند، فوريا غفوري، أرسلان مطهري، سبحان خاقاني، أراش رضافاند، أمين قاسمنجاد



