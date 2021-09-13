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إنشاء مكتبي بريد بإدارة مرور إسنا والقرنة بالأقصر

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
طاهر حسانى
أعلنت إدارة بريد الأقصر، عن توفير مكتبي بريد بإدارتي مرور إسنا والقرنة، خلال الفترة المقبلة، وذلك للتسهيل على المواطنين إجراءات إنهاء أعمال التراخيص.

وقال انسى أسعد نظير مدير المبيعات وخدمة العملاء بالإدارة العامة لمنطقة بريد الأقصر، أنه يتواجد مكتب بريد بإدارة مرور مدينة الأقصر يتم تقديم كافة الخدمات التقليدية والمستحدثة من خلاله لكل رواد إدارة المرور.

وأشار نظير الى انه في الآونة الأخيرة تم تحديث كافة خدمات مكاتب البريد بالمحافظة والتي يبلغ عددها 97 مكتب موزعة على مراكز ومدن المحافظة وذلك من خلال تفعيل منظومة مصر الرقمية وخدمة ال easy box، بالإضافة الى توافر ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبريد المصري موزعة على مراكز المحافظة بما يسهل على المواطنين التعامل مع حسابات التوفير وصرف المعاشات وغيرها.

وأكد أنه "فى حال وجود أى شكاوى تم تفعيل خدمة تلقى الشكاوى الخاصة بمواطني الأقصر عبر "الواتساب" على رقم 0127526075، وذلك لسرعة حل المشاكل التى قد تواجه المواطنين فى أي مكتب بريد".

وأشار إلى أن ذلك جاء ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتطوير منظومة العمل بمكاتب البريد على مستوى المحافظة بهدف تقديم الخدمات والتعامل المباشر مع المواطنين بشكل لائق وميسر.

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