"أزمة نفسية".. التحقيقات تكشف تفاصيل انتحار أربعيني من الطابق الرابع بالوراق

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل انتحار رجل أربعيني العمر، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع من نافذة شقته بالوراق، أنه يمر بأزمة نفسية.



وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه متزوج ولدية أربعة أبناء أكبرهما تبلغ من العمر 17 عامًا، وفي يوم الواقعة استغل أن أبناءه ذهبوا للنوم، وانشغال زوجته بأعمال المنزل، وقفز من الطابق الرابع من شرفة المنزل، مما أسفر عن وفاته في الحال.



وباشرت النيابة العامة، التحقيق في انتحار شخص أربعيني العمر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع من نافذة شقته، بالوراق.



وأمرت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انتحار رجل في عقده الرابع من العمر من الطابق الرابع من شرفة منزله، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة الرجل مسجي على الأرض بالشارع.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

