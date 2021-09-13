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في ذكرى ميلاده.. "مكنش العشم يا راجل".. رياض القصبجي وخذلان من رفيقه إسماعيل يس

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 08:04 م
اسماعيل والقصبجي
اسماعيل والقصبجي
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجي، الشهير بالشاويش عطية، ويعد من أكثر الشخصيات الفنية المؤثرة في زمن الفن الجميل.

تجاهل إسماعيل ياسين، رفيق نجاحه في سلسلة أعمال سينمائية "إسماعيل يس فى الطيران والجيش والمطافئ والبوليس" وهذه الأعمال هي التي ساهمت في نجاح وتربع إسماعيل يس، على عرش الضحك لسنوات، ويظل نجاح هذه الأعمال مرتبط بوجود "الشاويش عطية".

هذا الموقف كان له تأثير سيئ على نفسية "القصبجي" قبل الوفاة، وكان يسأل "طيب وهو أنا عملت إيه يا اسماعيل.. إحنا كنا إخوات يا أخي.. طيب تعالى زورنى وأنا عيان.. ثم يسكت ولسان حاله يقول: "مكنش العشم يا راجل".

وقال نجل القصبجي في تصريحات صحفية: " الفنان إسماعيل يس، لم يزر أبي في مرضه ولو مرة واحدة رغم أن أبي أصيب بالشلل النصفي وظل لسنوات يعاني المرض، وجاء له أغلب نجوم جيله والأجيال الأخرى، والمخرج نور الدمرداش، وكل أبناء الليثي، وتوفيق الدقن، أما فريد شوقي فكان يأتي إلينا في المنزل بكل ما لذ وطاب من الطعام، لدرجة أن والدتي كانت"توزع" هذا الطعام على الجيران.

وتابع: "المفاجأة التى أذهلت الجميع أنه حتى لم يأت للعزاء فيه، كنت متوقعًا منه أن يكون بجوارنا في العزاء، نحن والحمد لله لم نكن في احتياج لأحد، لكن للصداقة والأصول والوفاء أهمية في الظروف التي يتحتم عليها الوجود فيها.

الكلمات المفتاحية

رياض القصبجي الشاويش عطية اسماعيل يس

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