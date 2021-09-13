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مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 06:28 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
أمل الحلفاوي


تنطلق منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا:

- الثلاثاء 14 سبتمبر:

يونج بويز ضد بايرن ميونيخ.. 6:45 بتوقيت القاهرة.
إشبيلية ضد ريد بول سالزبورج.. 6:45 بتوقيت القاهرة.
فياريال ضد أتلانتا..9:00 بتوقيت القاهرة.
برشلونة ضد بايرن ميونيخ.. 9:00 بتوقيت القاهرة.
دينامو كييف ضد بنفيكا.. 9:00 بتوقيت القاهرة.
تشيلسي ضد زينيت سان بطرسبورك.. 9:00 بتوقيت القاهرة.
مالمو ضد يوفنتوس.. 9:00 بتوقيت القاهرة.
ليل ضد فولفسبورج.. 9:00 بتوقيت القاهرة.

- الأربعاء 18 سبتمبر:

بشكتاش ضد دورتموند.. 6:45 بتوقيت القاهرة.
شيريف ضد شاختار دونيتسك.. 6:45 بتوقيت القاهرة.
ليفربول ضد ميلان.. 9:00 بتوقيت القاهرة.
سبورتنج لشبونه ضد أياكس.. 9:00 بتوقيت القاهرة.
أتليتكو مدريد ضد بورتو.. 9:00 بتوقيت القاهرة.
كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان.. 9:00 بتوقيت القاهرة.
إنتر ميلان ضد ريال مدريد.. 9:00 بتوقيت القاهرة.
مانشستر سيتي ضد لايبزيج.. 9:00 بتوقيت القاهرة.

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مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الجولة الأولى دوري ابطال اوروبا

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