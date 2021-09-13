موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في بطولة كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي ضمن إطار منافسات دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر التي يحمل المارد الأحمر لقب نسختها الأخيرة.





موعد مباراة الأهلي و إنبي بكأس مصر





و من المقرر أن تُقام مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضد إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري وذلك ضمن إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد إنبي ضمن إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر حصريا عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.





و يواجه الأهلي حال تخطيه عقبة إنبي في دور الـ16 الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 مساء يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.





وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيواجه يوم 3 أكتوبر المقبل فريق بتروجت بدور نصف نصف نهائي مسابقة كأس مصر بينما يواجه الزمالك أسوان بنفس الدور.



