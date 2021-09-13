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"صاحبه حدفه من فوق الكوبري".. كواليس مقتل مدرس في الدقهلية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 06:46 م
قوات أمن
قوات أمن
هبة عبد الحفيظ
كشف الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختفاء أحد الأشخاص بالدقھلیة والعثور على جثته وانتشالھا من نھر النیل وضبط الجانى.

وتبلغ لمركز شرطة طلخا بمدیریة أمن الدقھلیة من أحد الأشخاص مقیم بدائرة المركز بغیاب نجله مدرس ومقیم ببندر طلخا عن مسكنه عقب خروجه لقضاء بعض احتیاجاتھ من مدینة المنصورة.

وبالفحص تبین سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من شرطة النجدة بالعثور على جثة المذكور أنھا لنجله الـمُبلغ بغیابه بنھر النیل بدائرة القسم بكامل ملابسه وعثر بطیات ملابسه على میدالیة مفاتیح وتعرف والده علیها.

وتم تشكیل فریق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن الدقھلیة أسفرت جھوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صدیق المجنى علیھ (حاصل على بكالوریوس، مقیم ببندر طلخا) حیث تقابل مع المجنى علیھ بناءً على موعد مُسبق بینھما لمطالبة المجنى علیھ له بمبلغ مالى مستحق لدیه.

وعقب تقنین الإجراءات تم استھدافھ وأمكن ضبطھ، وبمواجھته اعترف بأنھ بتاریخ الواقعة اصطحب المجنى علیھ بسیارتھ لإعطائھ جزء من المبلغ المالى وأثناء سیرھما أعلى إحدى الكبارى توقف بزعم حدوث عطل بالسیارة وترجل خارج السیارة، وأثناء توقفھما حدثت مشادة كلامیة بینھما تطورت لمشاجرة قام على إثرھا بدفع المجنى علیھ من أعلى السور الحدیدى للكوبرى فسقط بالمیاه وغرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.
"صاحبه حدفه من فوق الكوبري".. كواليس مقتل مدرس في الدقهلية
"صاحبه حدفه من فوق الكوبري".. كواليس مقتل مدرس في الدقهلية

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