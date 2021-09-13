في ذكرى ميلاده.. رياض القصبجي من السكك إلى الحديدية إلى الفن



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجي، الشهير بالشاويش عطية، ويعد من أكثر الشخصيات الفنية المؤثرة في زمن الفن الجميل.



عمل رياض القصبجي، في بداية حياته العملية كمسري بالسكة الحديد، ونظرًا لحبه واهتمامه المبكر بالتمثيل انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد وأصبح عضوًا بارزا بهذه الفرقة ثم انضم لفرق مسرحية عديدة منها فرقة الهواة وفرقة أحمد الشامي وفرقة علي الكسار، وفرقة جورج ودولت أبيض، وأخيرًا فرقة إسماعيل يس المسرحية.



أفنى حياته في الفن وعاش من أجل هذه المهنة التي ضحى بالوظيفة الحكومية ذات الراتب الثابت من أجلها، وعندما سألوه عما إذا كان يوافق على عمل ابنه الوحيد فتحي في التمثيل رفض ذلك قائلا إن التمثيل مهنة كلها شقاء وكانت أمنيته أن يلتحق ابنه بالكلية الحربية.



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