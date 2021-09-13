أفتتاح وتشغيل أحدث وحدة لمناظير الجهاز الهضمي بالفيوم (صور)

قال الدكتور سامح رمضان عبد الفتاح، رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الفيوم العام، إنه تم أفتتاح وتشغيل أحدث وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بالمستشفى، وذلك لتقديم أفضل خدمة لمرضي الفيوم وبنى سويف وحتي لا يتم تحويل الحالات إلى القاهرة.

وأشار رمضان، إلى أنه فى إطار تحسين وتطوير الآداء وتنمية مهارات الأطباء بهذا التخصص سيقيم قسم المناظير مؤتمره الأول برعاية الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم وبحضور أساتذة من مختلفات الجامعات المصرية وأطباء من الفيوم وشمال الصعيد يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر الجاري بفندق هيلنان أوبرج على ضفاف بحيرة قارون.