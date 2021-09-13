وزير الري: سعر الأرض الزراعية ارتفع 30% بسبب مشروع تبطين الترع (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إنه سيتم الانتهاء من تبطين كافة الترع في محافظة المنيا بحلول 30 يونيو 2022، وستكون نموذج بين المحافظات.









وأضاف وزير الري، أن أحد المزارعين أخبره أن مشروع تبطين الترع ساهم في تقليل مدة تشغيل ماكينة المياه في أرضه، وبالتالي قل استخدام البنزين، متابعا: "المزارع قالي أنه بيوفر 1500 جنيه في السنة"، فضلا على أن سعر الأرض الزراعية ارتفع 30% بفضل المشروع.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنهم تواصلوا مع عدد من المزارعين لمعرفة حجم استفادتهم من مشروع تبطين الترع، لافتًا إلى أن المزارعين أكدوا أن المشروع ساهم في تقليل الهدر من المياه، وتوصيل المياه بشكل أفضل وأسرع للأراضي.