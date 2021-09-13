معين الشعباني يضم صفقة ذهبية إلى المصري البورسعيدي

معين الشعباني ، أيام قليلة تفصلنا عن بء الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز، ومنافسات بطولة كأس مصر والسوبر المصري.





معين الشعباني





واشتعل سوق انتقالات اللاعبين إلى جانب الأجهزة الفنية، حيث استعانت الفرق المشاركة في بطولة الدوري بالعديد من الأسماء للتدريب في الدوري المصري ومن بين هؤلاء معين الشعباني الذي تعاقد معه المصري البورسعيدي.





المفاوضات مع معين الشعباني





وأكد مجلس إدارة النادي المصري أن المفاوضات مع المدرب التونسي معين الشعباني لم تشهد أية صعوبات، مشيرا إلى التفاهم الكبير الذي كان بين الطرفين.





معين الشعباني والجلاصي





وساهم معين الشعباني في موافقة التونسي إلياس الجلاصي لاعب وسط الاتحاد المنستيري، على الانتقال للمصري، ووصل القاهرة اليوم تمهيدا لانضمامه إلى الفريق لتدعيم صفوفه في الموسم المُقبل.





توصية معين الشعباني





ووصى معين الشعباني المدير الفني الجديد للنادي المصري بضرورة التعاقد مع اللاعب، الذي سينهي جميع عقود انتقاله إلى العملاق البورسعيدي.





معين الشعباني يثق في الجلاصي





وطالبت عدة أندية ضم إلياس الجلاصي من بينها النجم الساحلي والهلال السوداني، بعد أن جدد عقده حتى 2024 مع فريقه التونسي، إلا أن معين الشعباني أقنعه بالمجيئ إلى القاهرة واللعب للمصري.





تعاقد المصري مع معين الشعباني





يُذكر أن المصري قد أعلن في وقت سابق عن تعيين معين الشعباني المدير الفني التونسي خلفا للكابتن علي ماهر الذي رحل لتدريب "فيوتشر" الوافد الجديد للدوري المصري.







