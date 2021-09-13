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موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في بطولة كأس مصر

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 06:59 م
الزمالك
الزمالك
على خلاف

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الذي يقوده فنيا المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة أسوان ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان بكأس مصر

 

و من المقرر أن تُقام الزمالك ضد أسوان ضمن إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر نسخة "2020-2021"

مساء يوم 2 أكتوبر المقبل.

 

وتنقل مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد أسوان لحساب منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

 

من جانبه قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر نسخة "2020-2021" يوم 19 أكتوبر، على أن تنطلق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.

 

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كان قد قد تأهل للدور نصف النهائي للكأس بعد تغلبه على مصر المقاصة بهدفين دون رد باستاد السويس.

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