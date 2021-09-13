جولة تفقدية للسيسي بمنطقة مساكن الرويسات في شرم الشيخ (صور)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بمنطقة مساكن الرويسات في محافظة شرم الشيخ، حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة.





وتوقف الرئيس السيسي لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم وفقًا لما جاء في نبأ عاجل قبل قليل على فضائية "إكسترا نيوز".





وكان استقبل الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت"، وذلك في مدينة شرم الشيخ.





جاء ذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وآيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والسيدة شيمريت مائير كبيرة المستشارين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين، تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلًا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.





وأكد الرئيس السيسي، على دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادًا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.



