كومان يكشف مصيره مع برشلونة وحقيقة خلافه مع لابورتا

نفى المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان، وجود أي مشاكل مع رئيس النادي خوان لابورتا، بعد تقارير تناولت توتر العلاقة ما بين الطرفين.

كومان يكشف حقيقة خلافه مع لابورتا

وكان برشلونة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث ببطولة الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد بطل المسابقة، كما خرج الفريق من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحث لابورتا عن مدرب جديد بدلاً من كومان في يونيو (حزيران) الماضي، فيما قال المدرب الهولندي في تصريحات لقناة إن أو إس، إن بعض التصريحات السابقة لرئيس النادي لم تكن حكيمة.

ورغم ذلك فإن المدرب الهولندي أكد في تصريحات قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني، غداً الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، أن علاقته جيدة برئيس النادي.

وقال كومان في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين: "علاقتنا جيدة، إذا كان هناك شيء فنحن نتحدث عنه".

وتابع: "نحن نرغب بالأفضل للفريق، وهو الأمر الأكثر أهمية".

وأوضح كومان: "ليس لدي مشكلة مع رئيس النادي ونحن نتحدث عن أشياء تخص النادي، إنها علاقة مثالية بالنسبة لي، كان بيننا بعض الأشياء لكن علاقتنا جيدة".