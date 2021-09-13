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عميد طب عين شمس: 2% نسبة ضعف عضلة القلب في مصر (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:04 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجراحة العامة وعميد كلية طب جامعة عين شمس، إن مستشفيات جامعة عين شمس تستقل 1.5 مليون مريض سنويًا، مضيفًا أن قسم القلب يقوم بدروات تدريبية في ضعف عضلة القلب والكثير من التخصصات مثل قسطرة القلب، والصمامات بالنسبة للكبار أو الصغار

وتابع "عمر"، خلال حواره مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين، أن ضعف عضلة القلب يصيب 2% من عدد سكان مصر، والتدخل لعلاج هذه العضلة سواء بالجراحة أومن غير جراحة تطوير بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة

من جانبه قال الدكتور أيمن صالح، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، إن ضعف عضلة القلب يزيد بشكل كبير ليس في مصر ولكن في العالم فقط، وهذا لعدة أسباب مختلفة منها ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب 25% من الشعب المصري فوق الـ18 عامًا.

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