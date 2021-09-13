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تنظيم الإخوان.. الاستقالات تطارد القيادات

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
وكالات

 

يتعرض تنظيم الإخوان لضربات متتالية، آخرها الهزيمة القاسية لحزب العدالة والتنمية في المغرب، والضربة القاضية التي وجهها الرئيس التونسي لحركة النهضة، فباتت الاستقالات طريق هروب قيادات الإخوان من مسؤولياتهم عن تدهور الأوضاع.

 

هزت الهزيمة الانتخابية المدوية حزب العدالة والتنمية في المغرب بعد 10 سنوات من القيادة لدرجة إعلان الأمانة العامة للحزب استقالة جميع أعضائها، وعلى رأسهم الأمين العام سعد الدين العثماني، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

أما في تونس فقد أقر تنظيم الإخوان بأخطائه، وأقر الغنوشي بمسؤولية حركة النهضة عن تدهور الأوضاع في تونس، واستعداده تحمل المسؤولية عن فشل التنظيم، فهل يمتلك الغنوشي شجاعة التنحي؟.

الكلمات المفتاحية

مداد نيوز تونس المغرب الاخوان

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