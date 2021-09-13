بيراميدز ينظم حفل وداع لجونياس

في تقليد يحرص عليه ويتبعه نادي بيراميدز، حرص اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق على توديع لاعبي فريق الكرة بعد قرار الإدارة بتوجيه الشكر للجهاز الفني خلال الفترة الماضية والتأكيد على أنهم سيظلوا جزء من منظومة النادي.

تاكيس جونياس يحرص على الجلوس مع اللاعبين قبل السفر

وعقد المدرب جلسة مع لاعبي الفريق في غرف الملابس قبيل مغادرة مصر، والتأكيد على سعادته البالغة بأنه كان على رأس الجهاز الفني للفريق ولبعض الوقت ولو لفترة قصيرة، مشيرا إلى أن جميعهم لم يقصر مطلقا خلال فترة وجوده وفخور بأنه تولى تدريبهم.

شدد المدير الفني اليوناني، على أنه يوجه الشكر لجميع منظومة نادي بيراميدز على الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني مشيرا إلى أنه يفخر كونه كان مديرا فنيا لفريق بحجم بيراميدز لما يمتلكه من إدارة محترفة ولاعبين على أعلى مستوى وإمكانيات هائلة، وسيبقى دائما جزء من عائلة النادي.

تاكيس أوضح، أنه يتمنى كل التوفيق لنادي بيراميدز كإدارة ولاعبين في الفترة المقبلة، وكذلك يتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال في تحقيق أحلام النادي وطموحاته، وحصد الألقاب والبطولات.

أشار المدرب اليوناني إلى أنه ينظر إلى لاعبي بيراميدز على أنهم جواهر ثمينة عليهم العمل أكثر لتحقيق أحلامهم وأحلام النادي، وعلى ثقة كبيرة بأن الفريق سيكون أفضل بكثير في الفترة المقبلة، وعلى ثقة بأن بيراميدز ستكون بدايته بالفوز بلقب كأس مصر هذا الموسم، لأن الفريق بالفعل يستحق أن يحصد أول ألقابه.