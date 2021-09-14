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وزيرة البيئة تعلن موعد الانتهاء من الأعمال المدنية بمنظومة المخلفات بالغربية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:09 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
ناقشت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، موقف منظومة إدارة المخلفات الصلبة وعلى رأسها تطوير النقاط الوسيطة التي يتم إنشائها داخل مركزي سمنود وزفتى، حيث أكدت الوزيرة على الانتهاء من الأعمال المدنية بتلك المواقع بنهاية أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة بمحافظ الغربية لمناقشة عدد من القضايا البيئية المشتركة داخل محافظة الغربية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة توفيق أوضاع المدفن الصحي بالسادات، حيث تم الاتفاق على وضع جدول زمني للانتهاء من إنشاء خليتين جديدتين خلال العام المقبل.

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