وزيرة البيئة تعلن موعد الانتهاء من الأعمال المدنية بمنظومة المخلفات بالغربية

ناقشت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، موقف منظومة إدارة المخلفات الصلبة وعلى رأسها تطوير النقاط الوسيطة التي يتم إنشائها داخل مركزي سمنود وزفتى، حيث أكدت الوزيرة على الانتهاء من الأعمال المدنية بتلك المواقع بنهاية أكتوبر المقبل.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة بمحافظ الغربية لمناقشة عدد من القضايا البيئية المشتركة داخل محافظة الغربية.



