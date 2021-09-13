دكرنس يتغلب على شبان بدواى ويستضيف السنبلاوين وديا





إنتهت قبل قليل مباراة دكرنس و شبان بدواى أحد فرق القسم الثالث بفوز دكرنس بهدفين دون مقابل فى المباراة الودية التى أقيمت بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى.



تقدم دكرنس بالهدف الأول بواسطة شمس محارب عند الدقيقة التاسعة بالشوط الأول قبل أن يضيف زميله محمد رمضان حله ثانى أهداف دكرنس عند الدقيقة 38 بالشوط الثانى.



ويستعد دكرنس لمواجهة السنبلاوين وديا يوم الأربعاء على ملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى فى تجربة جديدة إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى.



جدير بالذكر أن دكرنس قد خاض 5 مباريات ودية خلال معسكره بالإسماعيلية حيث تعادل أمام الترسانة فى لقاءين بنفس النتيجة 1-1 ، تعادل أمام المريخ بهدف لمثله ، تعادل أمام بورفؤاد بهدفين لمثلهما ، تعادل سلبيا أمام سكة حديد إسماعيلية.