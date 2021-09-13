وديًا.. الأهلي يتعادل أمام بتروجت بدون أهداف





تعادل الأهلي سلبيًا أمام ضيفه بتروجت بدون أهداف في المباراة التي جرت على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري.





الشوط الأول من هذا اللقاء شهد سيطرة من جانب لاعبي الأهلي حيث دفع بيتسو المدير الفني للفريق الأحمر بتشكيلة شهدت تواجد حسام حسن المنضم حديثًا للفريق وعمار حمدي العائد من الإعارة ووليد سليمان العائد من الإصابة.





عبد القادر يحرم الأهلي من فوز ودي على بتروجت





وفي الشوط الثاني قام موسيماني بإشراك عدد من اللاعبين الشباب كما شارك أيضًا محمد محمود بعد العودة الإصابة، وشهد هذا الشوط إهدار أحمد حمدي عبد القادر فرصة تسجيل هدف التقدم للفريق الأحمر مضيعًا ركلة جزاء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل على أن يدخل بعدها الفريق معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش على أن يستمر المعسكر حتى يوم 25 ستبمبر.



