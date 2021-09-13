Advertisements

وديًا.. الأهلي يتعادل أمام بتروجت بدون أهداف

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:30 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

تعادل الأهلي سلبيًا أمام ضيفه بتروجت بدون أهداف في المباراة التي جرت على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري.

الشوط الأول من هذا اللقاء شهد سيطرة من جانب لاعبي الأهلي حيث دفع بيتسو  المدير الفني للفريق الأحمر بتشكيلة شهدت تواجد حسام حسن المنضم حديثًا للفريق وعمار حمدي العائد من الإعارة ووليد سليمان العائد من الإصابة.

عبد القادر يحرم الأهلي من فوز ودي على بتروجت

وفي الشوط الثاني قام موسيماني بإشراك عدد من اللاعبين الشباب كما شارك أيضًا محمد محمود بعد العودة الإصابة، وشهد هذا الشوط إهدار أحمد حمدي عبد القادر فرصة تسجيل هدف التقدم للفريق الأحمر مضيعًا ركلة جزاء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل على أن يدخل بعدها الفريق معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش على أن يستمر المعسكر حتى يوم 25 ستبمبر.

الكلمات المفتاحية

نهائي كاس السوبر المصري موسيماني بتروجت الاهلي

أخبار تهمك

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الصفقات الجديدة.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

وديًا.. الأهلي يتعادل أمام بتروجت بدون أهداف

منذ ساعة و 21 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في بطولة كأس مصر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - بتروجت 0 × 1 الأهلي

أهداف مباراة - الأهلي 4 × 0 بتروجت | الدوري المصري

وديا.. الأهلي يتعادل سلبيا مع المتحدة

بتروجت يتعادل مع البنك الأهلي.. ويلاقي الشرقية وديا

البنك الأهلي يتعادل مع الانتاج الحربي قبل مواجهة النجوم وديًا

وديا.. بتروجت يفوز بثلاثية على بورتو

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

06:14 م

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

06:00 م

بعد الصفقات الجديدة.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم الجديد

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements