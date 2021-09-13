الإسكان: نسبة التنفيذ في مبادرة "حياة كريمة"بالقري تصل إلى 70%



وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن مركز شبين القناطر يدخل ضمن قرى مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، منوها بأن هناك تنسيق بين مختلف الوزارات لأمداد قرى المركز بكافة الخدمات المطلوبة.



وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، أن نسب التنفيذ في قرى مبادرة حياة كريمة بصفة عامة متفاوتة حيث تبدأ من 5% وهى القرى التي بدأ العمل بها منذ شهر وتصل إلى 70% في بعض القرى التي بدأ العمل فيها منذ فترة.



قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة القليوبية اليوم تضمنت تفقد المواقع التي يتم فيها تنفيذ مبادرة حياة كريمة.