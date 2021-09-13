وزير المالية: الحكومة لن تستطيع توفير مليون فرصة عمل سنويًا

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل سنويا، ولن تستطيع بإمكانيتها الحالية توفيرها وحدها ولابد من التعاون مع القطاع الخاص.

وتابع"معيط" خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي" الأداء المالي .. بين تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتحديات الراهنة"، "أن هناك مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويًا، والحكومة لن تستطيع وحدها توفير فرص عمل لهم؛ ولابد التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع استثمارهم؛ لذلك نحرص فى الفترة الحالية على تذليل العقبات التي تواجهه، واطلقنا برنامج الإصلاحات الهيكلية عقب الإصلاحات الاقتصادية".





وأضاف، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية، يعمل على على حل التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مؤكدا ان الاصلاح الاقتصادي في مرحلة الاولي لم يتضمن نمو اقتصادي مستدام أو احتوائي وشامل ولكن الذي يستطيع تحقيق ذلك هي الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال.

وتابع" معيط" ، أن كورونا قفزة بمعدلات البطالة إلى مستويات 9.6% مقارنة 7.9% قبل الأزمة، ولكن مع إجراءات حماية العمالة التي اتخذتها الدولة استطاعت وضعها على مسار الهبوط من جديد لتتراوح بين بين 7.2% و7.3%.