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ألابا يكافح للحاق بموقعة ميلانو

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
بدأ ريال مدريد، اليوم، استعداداته بدون راحة، بعد يوم من فوزه الكبير على ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة (5-2) في الجولة الرابعة لليجا، لمباراة إنتر ميلان الإيطالي المرتقبة، الأربعاء المقبل، في بداية مشوار الفريق في دوري الأبطال.

وشهد المران الذي أقيم على مدينة (فالديبيباس) الرياضية، مواصلة الدولي النمساوي دافيد ألابا للتدريبات الفردية للتعافي من إصابته العضلية.

وبالرغم من تعافي الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي من إصابته في قصبة الساق التي حرمت الفريق من جهوده منذ بداية الموسم، إلا أنه غاب عن المران الجماعي، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الألعاب البدنية إلى جانب الثنائي المصاب الألماني توني كروس وداني سيبايوس.

كما غاب عن تدريب اليوم الجناح الويلزي جاريث بيل من أجل إجراء أشعة رنين مغناطيسي لتحديد مدى حجم الإصابة العضلية التي منعته من المشاركة في مباراة سيلتا، عقب عودته من التوقف الدولي والمشاركة في 3 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وبعد الفوز المحلي الكبير بخماسية في ليلة عودة (سانتياجو برنابيو) بعد 560 يوما من الغلق، بدأ الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي التحضير بتركيز أكبر لمواجهة "النيراتزوري" في "التشامبيونز ليج".

وركز أنشيلوتي اهتمامه على تطور حالة ألابا، ومن المنتظر أن يضمه للقائمة النهائية للمباراة التي سيحتضنها ملعب (سان سيرو) في ميلانو.

ومن المقرر أن يخوض الميرينجي مرانه الأول والأخير على ملعب المباراة مساء الثلاثاء.

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