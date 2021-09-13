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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 14/9/2021

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:31 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس غدا وفرص سقوط الأمطار

وتوقعت "الأرصاد" سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح)، تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الدلتا "البحيرة، كفر الشيخ".

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

وأضافت: "حالة الطقس غدا الثلاثاء، على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة، وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة      34   24 
الإسكندرية  30   24
شرم الشيخ  36   28
الغردقة      37   27 
دمنهور      33   23 
سيوة         32   23
أسوان       41    26 
قنا            40   24
الأقصر      41    25 
سوهاج       38   24

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