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الجزيري والمثلوثي يعودان إلى القاهرة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:32 م
الجزيري
الجزيري
رامي بشاي

وصل التونسيان حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم، قادمين من تونس بعد المشاركة مع منتخب بلادهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن ينتظم المثلوثي والجزيري في تدريبات الفريق غدا بعد انتهاء الراحة التي منحها الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين الدوليين حتى يوم 14 سبتمبر الحالي.

محترفين الزمالك يستعدون للانضمام لتدريبات الفريق

وكان الجهاز الفني للزمالك قد استقر على الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر في إطار استعدادات الفريق للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لكأس مصر المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

الكلمات المفتاحية

المثلوثي الزمالك الجزيري

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