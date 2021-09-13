هيئة الدواء تكشف الفترة الزمنية للحصول على لقاحي كورونا والأنفلونزا (فيديو)

قالت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بهيئة الدواء، إنه لا علاقة تربط بين لقاح الأنفلونزا وجائحة كورونا، موضحة أنه لا يحد من الإصابة بالفيروس التاجي.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا مانع من الحصول على لقاحي الأنفلونزا العادية ولقاح كورونا، محبذة أن تكون هناك بينهما مدة لا تقل عن 14 يومًا.





ولفتت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بهيئة الدواء، أن موسم الحصول على لقاح الأنفلونزا يكون خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.





وأشارت إلى أن أعراض لقاح الأنفلونزا تتمثل في تكسير في الجسم وصداع وارتفاع حرارة الجسم، موضحة أن الأعراض تتفاوت من شخص لآخر.





وأكدت أن الفئات التي يجب عليها أن تبادر بالحصول على لقاح الأنفلونزا هم أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، الحوامل خاصة في الأشهر الأخيرة، الذين يعانون من نقص المناعة.





ونصحت بعدم حصول الأطفال دون الـ 6 أشهر على لقاح الأنفلونزا وكذلك الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو يصابون بمضاعفات من الحصول على اللقاح.



