تعرف علي أسماء الفائزين في المسابقة الطلابية لريادة الأعمال بالمنصورة

أقيمت فعاليات المسابقة الطلابية لريادة الأعمال بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي، وبدأت فعاليات المسابقة بطرح العروض التقديمية لـ9 فرق من مختلف الكليات، تمت عمليات التقييم واختيار الفرق الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى.





وأفاد بيان الجامعة الصادر مساء الإثنين، حصول فريق Sens Ear Glasses على المركز الأول عن نظارة مخصصة للصم والبكم تساعدهم علي التعامل بشكل سهل وطبيعي في المجتمع، للطالب عمر عبد السلام، وحصل على المركز الثاني فريق SEED والذي قام بتصميم جهاز لاستخراج مياه من الهواء.





فيما حصل حصل على المركز الثالث فريق ALG عن اختراعهم لجهاز يساعد على زيادة إنتاجية الدواجن والذي سيؤثر بشكل كبير علي مجال الغذاء، وفي المركز الرابع جاء فريق Partners ، والذي قدم حلا لمشكلة الازدحام في المجتمع واقترح مشروع نظام محطات دراجات للحد من مستوي الازدحام المروري.





تم تسليم شهادات التقدير لجميع المشاركين مع تسليم الفرق الفائزة دروع المراكز الأولى، وتبني الفرق الفائزة للمساهمة في تقديم الدعم المادي والفني لمساعدتهم في الوصول إلى السوق وخدمة المجتمع، مع توفير تدريبات مكثفة فنية وإدارية للفرق التي لم يحالفها التوفيق هذا العام.



