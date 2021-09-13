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شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:42 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هدى عبدالرازق
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل مباحثاته مع رئيس وزراء إسرائيل، قائلا إنهم تحدثوا بصراحة وشجاعة، معلقا: "ولسه هنتكلم أكتر من أجل المنطقة".

وأشار "السيسي"، خلال لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بمدينة شرم الشيخ، إلى أن مصر تسعى دائما للسلام والاستقرار بعيدا عن أي شكل من الأشكال التي تؤدي إلى خلاف.

وعن ملف السد الأثيوبي، أوضح الرئيس السيسي، أنه ناقش الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وكان هناك تفاهم مشترك حول القضية، لافتا إلى أن مصر تعمل على علاج هذا الموضوع في إطار من التفاوض والحوار وصولا إلى إتفاق حوله والذي يعد قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.

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