شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل مباحثاته مع رئيس وزراء إسرائيل، قائلا إنهم تحدثوا بصراحة وشجاعة، معلقا: "ولسه هنتكلم أكتر من أجل المنطقة".





وأشار "السيسي"، خلال لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي بمدينة شرم الشيخ، إلى أن مصر تسعى دائما للسلام والاستقرار بعيدا عن أي شكل من الأشكال التي تؤدي إلى خلاف.



