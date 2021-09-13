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بعد الصفقات الجديدة.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم الجديد

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 08:01 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو

 

انتهى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم الصفقات التي يرغب في ضمها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

"الأهلي يضم 5 صفقات واستعادة ثنائي معار"

 

وتعاقد المارد الأحمر بصورة رسمية مع كل من اللاعب بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة السكندري ومصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي، فضلًا عن عودة كل من أحمد عبدالقادر وعمار حمدي من فترة الإعارة.

 

وجاءت صفقات القلعة الحمراء جميعها برغبة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، الذي طالب بها من أجل صناعة فريق قوي قادر على حصد البطولات لمدة عشر سنوات مقبلة.

 

"موسيماني يعمل للوصول إلى التشكيل الأنسب داخل الأهلي"

 

وبدأ المدير الفني سريعًا العمل مع المجموعة الجديدة، من أجل الوصول إلى التشكيل الأنسب الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد.

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في الموسم الجديد كالآتي:-

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، كريم فؤاد (محمد هاني).

 

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي (آليو ديانج)، محمد مجدي قفشة (أحمد عبدالقادر حمدي)

 

خط الهجوم: ميكيسوني، بيرسي تاو، محمد شريف (حسام حسن).

 

ويبدأ المارد الأحمر منافسات الموسم الجديد بمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس السوبر.

 

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