مدير "حياة كريمة" يكشف كواليس جولة رئيس الوزراء بشبين القناطر (فيديو)

كشف الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة فيها.



وقال "جاد الكريم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن هذا المركز يضم 36 قرية ستستفيد من المبادرة بـ148 تجمع ريفي، حيث يستفيد أكثر من 300 ألف مواطن من هذه المشروعات.



وأضاف أنه يتم تنفيذ 380 مشروع من خدمات صرف صحي ومحطات معالجة المياه ومجمعات لخدمات حكومية وزراعية وعدد من المدارس، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء زار وحدتين محليتين وأحد مراكز الشباب التي يتم تطويرها لمتابعة المدى الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



