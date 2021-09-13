السيسي يكشف تفاصيل مباحثاته مع رئيس وزراء إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناول مع نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل خلال مباحثاتهما ملف قطاع غزة، وأهمية الحفاظ على السلام، ووقف إطلاق النار، وأهمية الاستقرار.





وأشار "السيسي"، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بمدينة شرم الشيخ، إلى أن تحدث مع رئيس وزراء إسرائيل عن أهمية الدعم الاقتصادي للقطاع، وتحسين أحوال الفلسطنيين، موجها التحية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "نرحب بك في مصر".





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت" وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجاس الأمن القومي الاسرائيلي، والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، والسيدة شيمريت مائير كبيرة المستشارين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.