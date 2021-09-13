وزير قطاع الأعمال: نعمل على استعادة عرش القطن المصري من جديد

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تعمل على تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، في ظل تضاعف الأسعار العالمية للأقطان، معقبًا: "بإذن الله نستعيد عرش القطن المصري مرة أخرى سواء بالنسبة للأقطان الخام أو المنسوجات"



وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، ان الوزارة تعمل على تعويض عمال مصنع الحديد والصب في أسرع وقت، وهذا الأمر يحدث تحت إشراف وزارة القوى العلمة.



وأشار وزير قطاع الاعمال، إلى أن الأجور الشهرية المتأخرة بالنسبة لعمال مصنع الحديد والصلب تصل لـ35 مليون جنيه، معقبًا: "احنا عايزين نخلص ونصرف التعويضات لأننا متضررين من هذا الأمر".

